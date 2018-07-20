МЗС України викликало посла Італії після заяв про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У понеділок представники Міністерства закордонних справ України зустрінуться з послом Італії щодо заяв міністра внутрішніх справ цієї країни стосовно "законної анексії Криму". Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.
“Ми реагуємо (на заяви міністра внутрішніх справ МВС Італії щодо Криму — ред.) — в понеділок ми будемо зустрічатись з послом Італії... Очікувати чогось від людини (голови МВС Італії — ред.), яка з 1990 року є функціонером цієї „Ліги півночі“, можливо, не варто”, — заявила Л.Зеркаль.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії “Ліга” Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Він також назвав Революцію гідності “псевдо-революцією”, фінансованою іноземними державами.
Як повідомляв УНН, віце-спікер Парламенту Ірина Геращенко пообіцяла реакцію Міністерства закордонних справ України щодо заяв Італії про “референдум в Криму” і “фейкову Революцію Гідності”.