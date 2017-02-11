МИД Украины направило запрос МВД РФ относительно задержания 47 украинцев

"Обнародованная информация требует официального подтверждения. В этой связи посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и в следственный департамент МВД России с запросом подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката", - сообщил он.

Ранее спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, вероятно, является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.

Кроме того, А.Шевченко, ссылаясь на информацию от правозащитников, отметил, что в российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики.

Как сообщал УНН, по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины.

Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений относительно торговли людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.