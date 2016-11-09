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МИД Польши о победе Д.Трампа: Варшава не должна опасаться изменений в сотрудничестве в оборонной отрасли

Киев • УНН

 • 8829 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил надежду, что Дональд Трамп как глава США несколько скорректирует свою риторику предвыборной кампании, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, Дональду Трампу требуется время на подробную оценку реальной ситуации в США и в мире.

"Получив конкретную информацию от советников, экспертов из Госдепартамента и ведомства обороны США, будет ознакомлен с тем, как фактически выглядят вопросы безопасности, национальные и экономические интересы США", - подчеркнул руководитель польской дипломатии.

В.Ващиковский добавил, что Варшава не должна опасаться изменений в сфере польско-американского сотрудничества в оборонной отрасли. "После решений саммита НАТО в Варшаве американцы решили разместить у нас свои военные части, уже несколько месяцев строят ракетный щит", - сказал министр иностранных дел.

В.Ващиковский подчеркнул, что Польша является хорошим союзником США.

Министр иностранных дел Польши отметил, что политики партии Право и справедливость наладили контакты с кругами Дональда Трампа еще в ходе предвыборной кампании. Руководитель польской дипломатии напомнил, что несколько недель назад он прогнозировал, что победителем президентской гонки в США станет Дональд Трамп.

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