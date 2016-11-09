МИД Польши о победе Д.Трампа: Варшава не должна опасаться изменений в сотрудничестве в оборонной отрасли

По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, Дональду Трампу требуется время на подробную оценку реальной ситуации в США и в мире.

"Получив конкретную информацию от советников, экспертов из Госдепартамента и ведомства обороны США, будет ознакомлен с тем, как фактически выглядят вопросы безопасности, национальные и экономические интересы США", - подчеркнул руководитель польской дипломатии.

В.Ващиковский добавил, что Варшава не должна опасаться изменений в сфере польско-американского сотрудничества в оборонной отрасли. "После решений саммита НАТО в Варшаве американцы решили разместить у нас свои военные части, уже несколько месяцев строят ракетный щит", - сказал министр иностранных дел.

В.Ващиковский подчеркнул, что Польша является хорошим союзником США.

Министр иностранных дел Польши отметил, что политики партии Право и справедливость наладили контакты с кругами Дональда Трампа еще в ходе предвыборной кампании. Руководитель польской дипломатии напомнил, что несколько недель назад он прогнозировал, что победителем президентской гонки в США станет Дональд Трамп.