МЗС Польщі про перемогу Д.Трампа: Варшава не повинна побоюватися змін щодо співпраці в оборонній галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський висловив сподівання, що Дональд Трамп як очільник США дещо скоригує свою риторику з передвиборчої кампанії, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
На думку міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, Дональд Трамп потребує часу на докладну оцінку реальної ситуації у США і у світі.
“Отримавши конкретну інформацію від радників, експертів з Держдепартаменту та відомства оборони США, буде ознайомлений з тим, як фактично виглядають питання безпеки, національні та економічні інтереси США”, — наголосив керівник польської дипломатії.
В.Ващиковський додав, що Варшава не повинна побоюватися змін у сфері польсько-американської співпраці в оборонній галузі. “Після рішень саміту НАТО у Варшаві американці вирішили розмістити у нас свої військові частини, вже декілька місяців будують ракетний щит”, — сказав міністр закордонних справ.
В.Ващиковський підкреслив, що Польща є добрим союзником США.
Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що політики партії Право і справедливість нав’язали контакти з колами Дональда Трампа ще у час передвиборчої кампанії. Керівник польської дипломатії нагадав, що декілька тижнів тому він прогнозував, що переможцем президентських перегонів у США стане Дональд Трамп.