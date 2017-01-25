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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД поддержало требование ПАСЕ и ОБСЕ к РФ об освобождении украинских журналистов

МИД поддержало требование ПАСЕ и ОБСЕ к РФ об освобождении украинских журналистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины поддержало требование Парламентской Ассамблеи СЕ к российским властям об освобождении украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также прекращении преследования журналистов в оккупированном Крыму. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"В Министерстве иностранных дел Украины полностью поддерживают требование Парламентской Ассамблеи СЕ к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также остановить на оккупированном Крымском полуострове уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены по надуманным обвинениям в "сепаратизме", - говорится в сообщении.

Пр этом, среди приведенных в резолюции ПАСЕ фактов ухудшения ситуации в сфере свободы, вызванных действиями государства-оккупанта, указано, в частности, закрытие телеканала АТР и других крымскотатарских СМИ.

"Требуем от Российской Федерации как государства-оккупанта немедленно прекратить нарушение прав человека и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ, на оккупированных ею территориях Украины", - сказано в сообщении.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины также призвало международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека и основных свобод на незаконно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Украинские Национальные Новости

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