МИД поддержало требование ПАСЕ и ОБСЕ к РФ об освобождении украинских журналистов

"В Министерстве иностранных дел Украины полностью поддерживают требование Парламентской Ассамблеи СЕ к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также остановить на оккупированном Крымском полуострове уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены по надуманным обвинениям в "сепаратизме", - говорится в сообщении.

Пр этом, среди приведенных в резолюции ПАСЕ фактов ухудшения ситуации в сфере свободы, вызванных действиями государства-оккупанта, указано, в частности, закрытие телеканала АТР и других крымскотатарских СМИ.

"Требуем от Российской Федерации как государства-оккупанта немедленно прекратить нарушение прав человека и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ, на оккупированных ею территориях Украины", - сказано в сообщении.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины также призвало международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека и основных свобод на незаконно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.