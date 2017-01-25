МЗС підтримало вимогу ПАРЕ та ОБСЄ до РФ щодо звільнення українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України підтримало вимогу Парламентської Асамблеї РЄ до російської влади щодо звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка, а також припинення переслідування журналістів в окупованому Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
“У Міністерстві закордонних справ України повністю підтримують вимогу Парламентської Асамблеї РЄ до російської влади негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка, а також припинити на окупованому Кримському півострові кримінальне переслідування журналістів Ганни Андрієвської, Наталі Кокоріної та Миколи Семени за надуманими звинуваченнями у “сепаратизмі”, — сказано в повідомленні.
Пр цьому, серед наведених у Резолюції ПАРЄ фактів погіршення ситуації у сфері свободи, спричинених діями держави-окупанта, зазначеного, зокрема, закриття телеканалу АТР та інших кримськотатарських ЗМІ.
“Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанти негайно припинити порушення прав людини та основних свобод, у тому числі у галузі свободи ЗМІ, на окупованих нею територіях України”, — сказано в повідомленні.
Водночас, Міністерство закордонних справ України також закликало міжнародні організації продовжувати уважно відстежувати проблематику прав людини та основних свобод на незаконно окупованих Російською Федерацією територіях України.