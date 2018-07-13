МИД Британии: эксперты ОЗХО посетят Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества

“Соединенное Королевство пригласило независимых технических экспертов из международной организации по химическому оружию совершить поездку в Великобританию в начале следующей недели для того, чтобы независимым образом подтвердить тип нервно-паралитического вещества, которое привело к смерти одного британского гражданина в Эймсбери, а также привело к тому, что другой в серьезном состоянии находится в больнице”, — говорится в сообщении ведомства.

Британский МИД подчеркивает, что запрос на имя генерального секретаря ОЗХО направил постоянный представитель Соединенного Королевства при организации Питер Уилсон в соответствии со статьей VIII пункт 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Как отмечается в этом разделе, технический секретариат ОЗХО “оказывает техническую помощь государствам-участникам и производит для них техническую оценку в ходе осуществления положений настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов”.

“Использование химического оружия недопустимо и противоречит положениям международного права. Великобритания остается приверженной делу сохранения целостности ОЗХО как исполнительного органа Конвенции о запрещении химического оружия, который наблюдает за глобальным запретом на его использование”, — подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНН, Великобритания призвала Россию освободить украинских политзаключенных Сенцова, Балуха и Куку.