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МЗС Британії: експерти ОЗХЗ відвідають Еймсбері для підтвердження типу отруйної речовини

МЗС Британії: експерти ОЗХЗ відвідають Еймсбері для підтвердження типу отруйної речовини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідають наступного тижня Велику Британію, щоб підтвердити тип отруйної речовини, при взаємодії з яким в Еймсбері в кінці червня постраждали двоє людей. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в п’ятницю британським МЗС, інформує УНН.

“Сполучене Королівство запросило незалежних технічних експертів з міжнародної організації з хімічної зброї здійснити поїздку до Великої Британії на початку наступного тижня для того, щоб незалежним чином підтвердити тип нервово-паралітичної речовини, яка призвела до смерті одного британського громадянина в Еймсбері, а також призвела до того, що інший в серйозному стані знаходиться в лікарні”, — йдеться в повідомленні відомства.

Британський МЗС підкреслює, що запит на ім’я генерального секретаря ОЗХЗ направив постійний представник Сполученого Королівства при організації Пітер Вілсон відповідно до статті VIII пункту 38 (е) Конвенції про заборону хімічної зброї. Як зазначається в цьому розділі, технічний секретаріат ОЗХЗ “надає технічну допомогу державам-учасницям та проводить для них технічну оцінку в ході виконання положень цієї Конвенції, включаючи оцінку облікових і позаспискових хімікатів”.

“Використання хімічної зброї неприпустимо і суперечить положенням міжнародного права. Велика Британія залишається прихильною справі збереження цілісності ОЗХЗ як виконавчого органу Конвенції про заборону хімічної зброї, який спостерігає за глобальною забороною на її використання”, — підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНН, Британія закликала Росію звільнити українських політв’язнів Сенцова, Балуха і Куку.

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