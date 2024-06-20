Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Верховная рада Украины приняла в целом скандальный законопроект председателя налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о"Клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических заключениях было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Учитывая все замечания президент может ветировать закон, или же депутаты, которые за него не голосовали, могут обратиться в Конституционный суд, пишет УНН.

Парламент во вторник, 18 июня принял в целом законопроект о "Клубе белого бизнеса". Его поддержали 263 народных депутата. В то же время парламентарии отказались от идеи предоставления возможности бронирования от мобилизации членам клуба избранных.

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева раскритиковала экспертная среда. В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

Нужно прежде всего вспомнить Конституцию и то, что любая дискриминация в Украине запрещена законом, основным. Поэтому здесь вопрос к КСУ-могут ли существовать у нас законы, которые непосредственно противоречат Конституции. Потому что таким образом складываются условия для дискриминации других видов хозяйствующих субъектов и инициатива идет от субъектов законодательной инициативы, что, по-моему, недопустимо в принципе. И все дальнейшие обсуждения они не имеют смысла исходя из того, что это банально противоречат Конституции - отметил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Я думаю, надо выравнивать поле для всех бизнесов ... нам нужно менять вообще подход, а не создавать резервацию для избранных - отметил Ващук.

Стоит отметить, что в юридических заключениях к законопроекту также отмечается, что "клуб белого бизнеса" не соответствует действующему законодательству.

В частности в замечаниях Главного юридического управления к законопроекту" О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства "указано, что"название проекта не соответствует его содержанию".

Также в замечаниях юристы отметили, что"предложенная редакция не соответствует требованиям законодательной техники".

Несмотря на все замечания и предостережения Гетманцеву все же удалось дожать депутатов и достичь принятия закона о "Клубе белого бизнеса".

Обычно, по словам первого заместителя председателя регламентного комитета Рады Сергея Евтушка, парламент принимает законодательные инициативы, не обращая внимания на предостережения специалистов, из-за политического лоббизма.

Юридическое управление состоит из специалистов, которые четко понимают все риски, а нардепы - представители народа и не всегда юристы. А когда это касается лоббистских вещей-это нормальная практика к сожалению для украинского парламента - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

Он также напомнил, что в случае наличия серьезной критики документа он может быть обжалован в Конституционном Суде Украины. Для этого по словам Евтушка нужно "собирать подписи и идти в КСУ и пытаться закон признать неконституционным".

Для того, чтобы закон о "Клубе белого бизнеса" вступил в силу, его еще должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с тем он может ветировать документ.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект – это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий – катастрофа для украинской экономики.