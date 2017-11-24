МВД Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов

Переизбрания на второй срок претендует действующий президент Земан, ближайшими соперниками которого является бывший глава АН ЧР Иржи Драгош и предприниматель, поэт-песенник Михал Горачек. Все трое представили в свою поддержку подписи граждан страны. МВД признало в списке Драгоша 141000 действительных подписей, в Земана - около 104 000, в Горачек - чуть менее 87 000. Больше всего ошибок было обнаружено в списках Земана - 8,3% при первой выборочной проверке. Успешно прошли регистрацию также бывший глава Škodа Auto Вратислав Кулганек, президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек, музыкант Петр Ганниг. Они выдвинули свою кандидатуру, получив поддержку более 20 депутатов. При поддержке сенаторов выдвигается экс-премьер Мирек Тополанек, дипломат Павел Фишер и врач и общественный активист Марек Гишлер.

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Отметим, что первый тур президентских выборов пройдет 12 и 13 января 2018 г. Если в ходе всенародного голосования ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, двое наиболее успешных из них встретятся во втором туре, который пройдет в последние выходные января.

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победил правоцентристский политическое движение АNO ( "Акция недовольных граждан" - ред.) во главе с миллиардером Андреем Бабишем.