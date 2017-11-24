МВД Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 64364 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 45938 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 55329 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 64527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112751 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107303 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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МВД Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов

МВД Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов

Киев  •  УНН

 • 11112 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов, которые собрали достаточное количество подписей в свою поддержку. Заявления 11 других желающих бороться за президентское кресло были, как и ожидалось, отклонены, поскольку данные кандидаты не подали необходимое количество подписей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Переизбрания на второй срок претендует действующий президент Земан, ближайшими соперниками которого является бывший глава АН ЧР Иржи Драгош и предприниматель, поэт-песенник Михал Горачек. Все трое представили в свою поддержку подписи граждан страны. МВД признало в списке Драгоша 141000 действительных подписей, в Земана - около 104 000, в Горачек - чуть менее 87 000. Больше всего ошибок было обнаружено в списках Земана - 8,3% при первой выборочной проверке. Успешно прошли регистрацию также бывший глава Škodа Auto Вратислав Кулганек, президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек, музыкант Петр Ганниг. Они выдвинули свою кандидатуру, получив поддержку более 20 депутатов. При поддержке сенаторов выдвигается экс-премьер Мирек Тополанек, дипломат Павел Фишер и врач и общественный активист Марек Гишлер.

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Отметим, что первый тур президентских выборов пройдет 12 и 13 января 2018 г. Если в ходе всенародного голосования ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, двое наиболее успешных из них встретятся во втором туре, который пройдет в последние выходные января.

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победил правоцентристский политическое движение АNO ( "Акция недовольных граждан" - ред.) во главе с миллиардером Андреем Бабишем.

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