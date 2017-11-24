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МВС Чехії допустило до участі в президентських виборах 9 кандидатів

МВС Чехії допустило до участі в президентських виборах 9 кандидатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ Чехії допустило до участі в президентських виборах 9 кандидатів, які зібрали достатню кількість підписів на свою підтримку. Заяви 11 інших бажаючих боротися за президентське крісло були, як і очікувалося, відхилені, оскільки дані кандидати не подали потрібну кількість підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.

На переобрання на другий термін претендує діючий президент Мілош Земан, найближчими суперниками якого є колишній голова АН ЧР Іржі Драгош і підприємець, поет-пісняр Міхал Горачек. Всі троє представили в свою підтримку підписи громадян країни. МВС визнало в списку Драгоша 141 000 дійсних підписів, у Земана - близько 104 000, у Горачек - трохи менше 87 000. Найбільше помилок було виявлено в списках Земана - 8,3% при першій вибірковій перевірці. Успішно пройшли реєстрацію також колишній глава Škodа Auto Вратіслав Кулганек, президент Асоціації оборонної промисловості Іржі Гинек, музикант Петро Ганніг. Вони висунули свою кандидатуру, отримавши підтримку понад 20 депутатів. За підтримки сенаторів висувається екс-прем'єр Мірек Тополанек, дипломат Павло Фішер і лікар і громадський активіст Марек Гішлер.

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Зазначимо, що перший тур президентських виборів пройде 12 і 13 січня 2018 г. Якщо в ході всенародного голосування жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, двоє найбільш успішних з них зустрінуться у другому турі, який пройде в останні вихідні січня.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Чехії переміг правоцентристський політичний рух АNO ("Акція незадоволених громадян" - ред.) на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем.

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