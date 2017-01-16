МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4% в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2017 году темпы роста мировой экономики составят 3,4%. Об этом говорится в Бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики", передает УНН.
"Темпы роста мировой экономики на 2016 год, по текущим оценкам, составляли 3,1 процента, что соответствует прогнозу в октябре 2016 года. Экономическая активность как в странах с развитой экономикой, так и в странах с рынком, который формируется и странах, которые развиваются, по прогнозам, ускорится в 2017-2018 годах, мировой рост, как ожидается, составит 3,4% и 3,6%, соответственно, то есть опять остается без изменений по сравнению с октябрьскими прогнозами", - говорится в Бюллетене.
Как сообщал УНН, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1,5% при среднегодовой инфляции в 15,1% и в 2017 году - на уровне 2,5% при среднегодовой инфляции в 11%.