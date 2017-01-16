МВФ прогнозує ріст світової економіки на 3,4% у 2017 році

"Темпи зростання світової економіки на 2016 рік, за поточними оцінками, становили 3,1 відсотка, що відповідає прогнозу в жовтні 2016 року. Економічна активність як у країнах з розвиненою економікою, так і в країнах з ринком, який формується та країнах, які розвиваються, за прогнозами, прискориться у 2017-2018 роках, світове зростання, як очікується, становитиме 3,4% і 3,6%, відповідно, тобто знову залишається без змін в порівнянні з жовтневими прогнозами", - йдеться в бюлетені.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5% при середньорічній інфляції в 15,1% та у 2017 році — на рівні 2,5% при середньорічній інфляції в 11%.