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МВФ прогнозує ріст світової економіки на 3,4% у 2017 році

МВФ прогнозує ріст світової економіки на 3,4% у 2017 році

Київ • УНН

 • 10534 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2017 році темпи росту світової економіки становитимуть 3,4%. Про це йдеться Бюлетені МВФ "Перспективи розвитку світової економіки", передає УНН.

"Темпи зростання світової економіки на 2016 рік, за поточними оцінками, становили 3,1 відсотка, що відповідає прогнозу в жовтні 2016 року. Економічна активність як у країнах з розвиненою економікою, так і в країнах з ринком, який формується та країнах, які розвиваються, за прогнозами, прискориться у 2017-2018 роках, світове зростання, як очікується, становитиме 3,4% і 3,6%, відповідно, тобто знову залишається без змін в порівнянні з жовтневими прогнозами", - йдеться в бюлетені.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5% при середньорічній інфляції в 15,1% та у 2017 році — на рівні 2,5% при середньорічній інфляції в 11%.

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