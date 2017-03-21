МВФ перенес рассмотрение украинского вопроса по техническим причинам - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса выделения очередного транша Украине по техническим причинам, а не из-за экономической блокады Донбасса. об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Руслан Демчак.
"Я думаю, что это не связанные вещи", - сказал Р.Демчак, отвечая на вопрос повлияет ли отказ парламента сегодня назначить аудитора НАБУ на получение очередного транша МВФ.
"Я вчера был на конференции в Лондоне, там были представители МВФ, и они заявили, что по техническим причинам (отложили рассмотрение вопроса выделения транша МВФ - ред.). Никакой привязки ... будь к чему нет", - сказал Р .Демчак.
Он уточнил, что рассмотрение отложили не из-за экономической блокады Донбасса.
"Технические причины - это, например, не было кворума МВФ, или вопрос перенесли на следующее заседание", - сказал надреп.
Он добавил, что скорее всего украинский вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании МВФ.
Вместе с тем, по его словам, сообщение об отложении рассмотрения вопроса выделения очередного транша может отразиться на спросе валюты, потому что "стимулируют психологические настроения".
"Теоретически может быть оживление спроса на валюту, но сейчас валюты в золотовалютных резервах НБУ достаточно ... но это никоим образом не повлияет на экономические процессы", - добавил депутат.
Напомним, НБУ предоставил МВФ пересмотренные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО .
Как сообщал УНН, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ, что планировался 20 марта.