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МВФ перенес рассмотрение украинского вопроса по техническим причинам - нардеп

МВФ перенес рассмотрение украинского вопроса по техническим причинам - нардеп

Киев  •  УНН

 • 9592 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса выделения очередного транша Украине по техническим причинам, а не из-за экономической блокады Донбасса. об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Руслан Демчак.

"Я думаю, что это не связанные вещи", - сказал Р.Демчак, отвечая на вопрос повлияет ли отказ парламента сегодня назначить аудитора НАБУ на получение очередного транша МВФ.

"Я вчера был на конференции в Лондоне, там были представители МВФ, и они заявили, что по техническим причинам (отложили рассмотрение вопроса выделения транша МВФ - ред.). Никакой привязки ... будь к чему нет", - сказал Р .Демчак.

Он уточнил, что рассмотрение отложили не из-за экономической блокады Донбасса.

"Технические причины - это, например, не было кворума МВФ, или вопрос перенесли на следующее заседание", - сказал надреп.

Он добавил, что скорее всего украинский вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании МВФ.

Вместе с тем, по его словам, сообщение об отложении рассмотрения вопроса выделения очередного транша может отразиться на спросе валюты, потому что "стимулируют психологические настроения".

"Теоретически может быть оживление спроса на валюту, но сейчас валюты в золотовалютных резервах НБУ достаточно ... но это никоим образом не повлияет на экономические процессы", - добавил депутат.

Напомним, НБУ предоставил МВФ пересмотренные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО .

Как сообщал УНН, вопрос предоставления транша Украине исчез  из повестки дня Совета директоров МВФ, что планировался 20 марта.

Украинские Национальные Новости

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