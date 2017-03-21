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МВФ переніс розгляд українського питання з технічних причин - нардеп

МВФ переніс розгляд українського питання з технічних причин - нардеп

Київ • УНН

 • 9597 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання виділення чергового траншу Україні з технічних причин, а не через економічну блокаду Донбасу. про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Руслан Демчак.

"Я думаю, що це не пов'язані речі", - сказав Р.Демчак, відповідаючи на запитання чи вплине відмова парламенту сьогодні призначити аудитора НАБУ на отримання чергового траншу МВФ.

"Я вчора був на конференції в Лондоні, там були представники МВФ, і вони заявили, що по технічним причинам (відклали розгляд питання виділення траншу МВФ - ред.). Ніякої зав'язки...будь до чого немає", - сказав Р.Демчак.

Він уточнив, що розгляд відклали не через економічну блокаду Донбасу.

"Технічні причини - це, наприклад, не було кворуму МВФ, або питання перенесли на наступне засідання", - сказав надреп.

Він додав, що швидше за все українське питання розглядатиметься на найближчому засіданні МВФ.

Разом з тим, за його словами, повідомлення про відкладення розгляду питання виділення чергового траншу може відобразитися на попиті валюти, через те, що "стимулюють психологічні настрої".

"Теоретично може бути пожвавлення попиту на валюту, але зараз валюти у золотовалютних резервів НБУ достатньо...але це ніяким чином не вплине на економічні процеси", - додав депутат.

Нагадаємо, НБУ надав МВФ переглянуті макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ, що планувалося 20 березня.

Українські Національні Новини

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