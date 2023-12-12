МВФ ожидает от Украины стратегии доходов
Киев • УНН
МВФ призывает Украину запустить стратегию национальных доходов
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины национальной стратегии доходов, сообщила в заявлении по итогам второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет УНН.
На фоне того, как война продолжается, она продолжает истощать государственные финансы Украины. Своевременные внешние выплаты, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключом к удовлетворению финансовых потребностей Украины и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности. Кроме того, необходимы решительные политические действия для обеспечения бюджетной и долговой устойчивости. Мобилизация доходов является важнейшим элементом, который помогает удовлетворить финансовые потребности и поддержать восстановление и социальные расходы. Бюджетные приоритеты включают запуск Национальной стратегии доходов, избежание мер, подрывающих налоговую базу, а также продвижение реформ для дальнейшего укрепления основ подготовки среднесрочного бюджета, доверия к бюджету, финансовых рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями. Режим коммерческого долга в соответствии с параметрами программы также поможет восстановить устойчивость и создать пространство для критически важных расходов
"Устойчивый импульс реформирования системы борьбы с коррупцией и управления будет необходим для смягчения коррупционных рисков и содействия доверию общественности и доноров. Решительные структурные реформы в управлении государственными инвестициями, государственном управлении и бизнес-среде также могут начать закладывать основу для достижения сильного, сбалансированного и зеленого роста на этапе восстановления и поддержать путь Украины к вступлению в ЕС. Комплексная стратегия восстановления также поможет смягчить бюджетные риски и повысить эффективность расходов. Соответствующая политика и выбор реформ могут помочь поддержать возвращение мигрантов, инвестиционные потоки и рост производительности, необходимые для поддержания устойчивого высокого роста в последующие годы", - отметила директор МВФ.
Как сообщает Bloomberg, глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей высоко оценил прогресс Украины в антикоррупционных реформах и принятие законодательства о декларировании относительно активов. В понедельник МВФ, как указано, также заявил, что Украина в первой половине следующего года должна провести "амбициозную" реструктуризацию внешнего коммерческого долга, чтобы помочь восстановить устойчивость долга.
Напомним
11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открывает путь Украине к получению очередного транша в размере почти 900 млн долл.
МВФ ожидает от Украины стратегии доходов
МВФ призывает Украину запустить стратегию национальных доходов.
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