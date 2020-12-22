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МВФ дал прогноз по инфляции в зоне евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Снижение инфляции в зоне евро до отрицательных значений обусловлено временными факторами, показатель вновь будет расти. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Международного валютного фонда (МВФ), пишет УНН.

МВФ дал прогноз по инфляции в зоне евро

“Пока динамика пандемии значительно не изменится в ближайшие месяцы, восстановление экономической активности будет более постепенным, чем прогнозировалось в октябрьском обзоре мировой экономики. Инфляция, которая снизилась до отрицательных показателей в последние месяцы, в основном отражает временные факторы и, как ожидается, будет постепенно расти и останется ниже краткосрочной цели ЕЦБ, — отмечается в тексте. — ... Риски остаются до начала 2021 года, но обнадеживающие новости о разработке вакцин дают основания (полагать о) значительном росте. Однако если оперативное распространение безопасных и эффективных вакцин обеспечит быстрое восстановление, то затяжной кризис в сфере здравоохранения может снизить инвестиции и повысит уязвимость государственного и частного сектора”.

Эксперты организации призвали на фоне роста случаев пандемии продолжить бюджетную поддержку и предостерегли от ее преждевременной остановки. “Любое дальнейшее ухудшение прогноза потребует дополнительной финансовой поддержки... Властям необходимо изучить варианты улучшения нынешних бюджетных правил”, — считают в МВФ. В заявлении также содержится призыв обеспечить облегчение капиталовложений для банков, до тех пор пока восстановление не начнется полным ходом.

“По мере восстановления следует обеспечить перенаправление рабочей силы и капитала в наиболее жизнеспособные компании и секторы”, — говорится в тексте.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.

According to our latest economic assessment of the #euroarea, the key challenge is to continue to counter the impact of the pandemic and facilitate a recovery. Check out 5 charts that illustrate the impact of #COVID19 on the euro area. #IMFCountryFocus https://t.co/zzTXqNaa3x pic.twitter.com/bY3sKlAxbo

— IMF in EU (@IMF_inEU) December 22, 2020

Our annual review of the #euroarea economy is out. Here are the six things that need to be done. https://t.co/lcYiwrTEo5 pic.twitter.com/pq0VfpTSZn

— IMF (@IMFNews) December 22, 2020

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