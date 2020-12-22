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МВФ дав прогноз щодо інфляції у зоні євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зниження інфляції в зоні євро до негативних значень обумовлено тимчасовими факторами, показник знову буде рости. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві Міжнародного валютного фонду (МВФ), пише УНН.

МВФ дав прогноз щодо інфляції у зоні євро

“Поки динаміка пандемії істотно не зміниться в найближчі місяці, відновлення економічної активності буде більш поступовим, ніж прогнозувалося в жовтневому огляді світової економіки. Інфляція, яка знизилася до негативних показників в останні місяці, в основному відображає тимчасові чинники і, як очікується, буде поступово зростати і залишиться нижче короткострокової мети ЄЦБ, — наголошується в тексті. — ... Ризики залишаються до початку 2021 року, але обнадійливі новини про розробку вакцин дають підстави (вважати про) значне зростання. Однак якщо оперативне поширення безпечних і ефективних вакцин забезпечить швидке відновлення, то затяжна економічна криза в сфері охорони здоров’я може знизити інвестиції і підвищить вразливість державного і приватного сектора”.

Експерти організації закликали на фоні зростання випадків пандемії продовжити бюджетну підтримку і застерегли від її передчасної зупинки. “Будь-яке подальше погіршення прогнозу потребує додаткової фінансової підтримки... Владі необхідно вивчити варіанти поліпшення нинішніх бюджетних правил”, — вважають в МВФ. У заяві також міститься заклик забезпечити полегшення капіталовкладень для банків, до тих пір поки відновлення не почнеться повним ходом.

“У міру відновлення слід забезпечити перенаправлення робочої сили і капіталу в найбільш життєздатні компанії і сектори”, — йдеться в тексті.

За прогнозом МВФ, в поточному році в світовій економіці буде зафіксований спад в розмірі майже 5%, але вона відновиться і виросте на 5,4% в наступному році.

According to our latest economic assessment of the #euroarea , the key challenge is to continue to counter the impact of the pandemic and facilitate a recovery . Check out 5 charts that illustrate the impact of # COVID19 on the euro area. #IMFCountryFocus https://t.co/zzTXqNaa3x pic.twitter.com/bY3sKlAxbo

— IMF in EU (@IMF_inEU) December 22, 2020

Our annual review of the #euroarea economy is out. Here are the six things that need to be done. https://t.co/lcYiwrTEo5 pic.twitter.com/pq0VfpTSZn

— IMF (@IMFNews) December 22, 2020

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