МВФ дав прогноз щодо інфляції у зоні євро

“Поки динаміка пандемії істотно не зміниться в найближчі місяці, відновлення економічної активності буде більш поступовим, ніж прогнозувалося в жовтневому огляді світової економіки. Інфляція, яка знизилася до негативних показників в останні місяці, в основному відображає тимчасові чинники і, як очікується, буде поступово зростати і залишиться нижче короткострокової мети ЄЦБ, — наголошується в тексті. — ... Ризики залишаються до початку 2021 року, але обнадійливі новини про розробку вакцин дають підстави (вважати про) значне зростання. Однак якщо оперативне поширення безпечних і ефективних вакцин забезпечить швидке відновлення, то затяжна економічна криза в сфері охорони здоров’я може знизити інвестиції і підвищить вразливість державного і приватного сектора”.

Експерти організації закликали на фоні зростання випадків пандемії продовжити бюджетну підтримку і застерегли від її передчасної зупинки. “Будь-яке подальше погіршення прогнозу потребує додаткової фінансової підтримки... Владі необхідно вивчити варіанти поліпшення нинішніх бюджетних правил”, — вважають в МВФ. У заяві також міститься заклик забезпечити полегшення капіталовкладень для банків, до тих пір поки відновлення не почнеться повним ходом.

“У міру відновлення слід забезпечити перенаправлення робочої сили і капіталу в найбільш життєздатні компанії і сектори”, — йдеться в тексті.

За прогнозом МВФ, в поточному році в світовій економіці буде зафіксований спад в розмірі майже 5%, але вона відновиться і виросте на 5,4% в наступному році.

