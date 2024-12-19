Все причастные будут привлечены к ответственности: в Минобороны осудили инцидент с ТЦК в Вышкогоде

Минобороны осудило инцидент с «выкуриванием» человека, зафиксированный в Вышгороде. В заявлении ведомства отмечается, что все причастные к ситуации будут привлечены к ответственности по результатам проверки, которая проводится совместно с правоохранительными органами, пишет УНН.

«Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины. Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины», - заявили в Минобороны.

Напомним

В сети распространяется видео, на котором, вероятно, сотрудники ТЦК пытаются «выкурить» из авто военнообязанного с помощью газа.