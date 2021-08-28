Мустафаева призвала харьковчан не вестись на “горы кокосов” Терехова

Детали

Мустафаева добавляет, что уже неоднократно сталкивалась с людьми, которым Терехов обещает различные “блага” взамен на его поддержку. Но на самом деле все блага получал Терехов, а записывал на маму и жену, утверждает депутат от “Слуги народа”.

“Совет тем людям, кто его не просто поддерживает, а еще и финансирует, помогает... Я прекрасно понимаю, что вам сейчас обещают „горы кокосов“ и так далее, земли какие-то, льготы, возможно какие-то подряды, тендеры, я уже не от первого человека это слышу... Вы уверены, что он вообще дотянет до регистрации?”, — отметила она.

Детальнее

Мустафаева предполагает, что вложенные инвестиции в Терехова быстро прогорят, а обещанные дивиденды никто не получит.

Она так же обратила внимание на мнимую “красивую обертку”, которая демонстрируется харьковчанам, скрывая от глаз разрушенную инфраструктуру города.

“То же самое, что вы вселяетесь в обшарпанную квартиру без дверей и окон с дырой в стене и вешаете себе люстру, блестящую за два миллиона гривен. Кто вас умным назовет? Никто! И это тенденция нашего города — замыливание глаз, настраивать подсветки и все остальное, скрывая за этой ширмой настоящие руины, то, что в реальности происходит в нашей жизни, наших домах и дворах”, — резюмировала Мустафаева.

В контексте

В конце октября в Харькове состоятся выборы мэра. Вероятными кандидатами называют Михаила Добкина, Игоря Терехова, Алину Мустафаеву и Юлию Светличную. По прогнозам политологов, ни один кандидат не пройдёт в один тур, а во втором туре по всей вероятности будут соперничать Добкин и Терехов.