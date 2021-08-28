Мустафаєва закликала харків'ян не вестися на "гори кокосів" Терехова

ukru
17 березня, 19:38 • 100575 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 125295 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 182048 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156481 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155385 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162875 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179689 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150281 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159425 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176146 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 37953 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 48285 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 31939 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 16588 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 50896 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 182072 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 162723 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259517 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 255588 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 383604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61519 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70391 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68288 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101739 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111802 перегляди
Актуальне
Мустафаєва закликала харків'ян не вестися на "гори кокосів" Терехова

Мустафаєва закликала харків'ян не вестися на "гори кокосів" Терехова

Київ • УНН

 • 40062 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" і майбутній кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва закликала харків'ян задуматися над підтримкою Ігоря Терехова, який обіцяє дивіденди і пільги в обмін на підтримку на виборах, передає УНН.

Деталі

Мустафаєва додає, що вже неодноразово стикалася з людьми, яким Терехов обіцяє різні "блага" в обмін на його підтримку. Але насправді всі блага отримував Терехов, а записував на маму і дружину, стверджує депутат від "Слуги народу".

"Порада тим людям, хто його не просто підтримує, а ще й фінансує, допомагає ... Я прекрасно розумію, що вам зараз обіцяють "гори кокосів" і так далі, землі якісь, пільги, можливо якісь підряди, тендери, я вже не від першої людини це чую ... Ви впевнені, що він взагалі дотягне до реєстрації?" - зазначила вона.

Детальніше

Мустафаєва передбачає, що вкладені інвестиції в Терехова швидко прогорять, а обіцяні дивіденди ніхто не отримає.

Вона так само звернула увагу на уявну "красиву обгортку", яка демонструється харків'янам, приховуючи від очей зруйновану інфраструктуру міста.

"Те ж саме, що ви вселяється в обшарпану квартиру без дверей і вікон з дірою в стіні і вішаєте собі люстру, блискучу за два мільйони гривень. Хто вас розумним назве? Ніхто! І це тенденція нашого міста - замилювання очей, налаштовувати підсвічування і все інше, приховуючи за цією ширмою справжні руїни, те, що в реальності відбувається в нашому житті, наших будинках і дворах", - резюмувала Мустафаєва.

В контексті

У кінці жовтня в Харкові відбудуться вибори мера. Ймовірними кандидатами називають Михайла Добкіна, Ігоря Терехова, Аліну Мустафаєву і Юлію Світличну. За прогнозами політологів, жоден кандидат не пройде в один тур, а в другому турі цілком ймовірно будуть змагатися Добкін і Терехов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами