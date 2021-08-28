Мустафаєва закликала харків'ян не вестися на "гори кокосів" Терехова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" і майбутній кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва закликала харків'ян задуматися над підтримкою Ігоря Терехова, який обіцяє дивіденди і пільги в обмін на підтримку на виборах, передає УНН.
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Мустафаєва додає, що вже неодноразово стикалася з людьми, яким Терехов обіцяє різні "блага" в обмін на його підтримку. Але насправді всі блага отримував Терехов, а записував на маму і дружину, стверджує депутат від "Слуги народу".
"Порада тим людям, хто його не просто підтримує, а ще й фінансує, допомагає ... Я прекрасно розумію, що вам зараз обіцяють "гори кокосів" і так далі, землі якісь, пільги, можливо якісь підряди, тендери, я вже не від першої людини це чую ... Ви впевнені, що він взагалі дотягне до реєстрації?" - зазначила вона.
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Мустафаєва передбачає, що вкладені інвестиції в Терехова швидко прогорять, а обіцяні дивіденди ніхто не отримає.
Вона так само звернула увагу на уявну "красиву обгортку", яка демонструється харків'янам, приховуючи від очей зруйновану інфраструктуру міста.
"Те ж саме, що ви вселяється в обшарпану квартиру без дверей і вікон з дірою в стіні і вішаєте собі люстру, блискучу за два мільйони гривень. Хто вас розумним назве? Ніхто! І це тенденція нашого міста - замилювання очей, налаштовувати підсвічування і все інше, приховуючи за цією ширмою справжні руїни, те, що в реальності відбувається в нашому житті, наших будинках і дворах", - резюмувала Мустафаєва.
В контексті
У кінці жовтня в Харкові відбудуться вибори мера. Ймовірними кандидатами називають Михайла Добкіна, Ігоря Терехова, Аліну Мустафаєву і Юлію Світличну. За прогнозами політологів, жоден кандидат не пройде в один тур, а в другому турі цілком ймовірно будуть змагатися Добкін і Терехов.