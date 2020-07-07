Возможности игнорировать проблему "зеленой" энергетики у Президента Зеленского больше нет - эксперт

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский должен стать гарантом принятия законопроекта №3658, составленного на основе меморандума между Кабмином и инвесторами в возобновляемую энергетику. В случае провала данного законопроекта отрасли ВИЭ грозит банкротство, а Украина утратит доверие инвесторов на международной арене и столкнется с многомиллиардными исками в международных арбитражах. Такое мнение выразил аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк, передает УНН.

"Подписанный меморандум - единственное, что пока останавливает инвесторов от подачи многомиллиардных судебных исков в международные арбитражи.

Если отстраненность Зеленского от происходящего в индустрии ВИЭ в последние месяцы обернется провалом законопроектов и дальнейшей стагнацией отрасли, это будет означать окончательный провал политики по привлечению инвестиций. Ведь как привлекать инвесторов в страну, в которой их интересы никак не защищены, а законы и рыночные регуляции в любой момент могут полностью измениться. Во всем мире будут говорить не про инвест-нянь, а про инвест-мошенников, инвест-рэкетиров и инвест-палачей. Украина лишится и без того скромного капитала доверия", - указывает Семенюк.

По мнению Семенюка, у Главы государства есть все возможности обеспечить результативное голосование в Верховной Раде, обладая контролем над фракцией "Слуга Народа".

"Зеленский уже показывал, что в критический момент может собрать голоса монобольшинства и принять действительно важные законы. И ситуация с ВИЭ именно такая - критическая. И закон действительно важен не только для отрасли, но и в целом для Украины. Возможностей для дальнейшего игнорирования проблемы у Президента нет, остается только ее решить", - отметил Семенюк.

Напомним, что законопроект №3658 был подан в Верховную Раду 15 июня, а 3 июля одобрен в первом чтении. На поддержку законопроекта Президентом косвенно указывает факт его наделение статусом неотложного.

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