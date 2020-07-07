Можливості ігнорувати проблему "зеленої" енергетики у Президента Зеленського більше немає - експерт

"Підписаний меморандум - єдине, що поки зупиняє інвесторів від подачі багатомільярдних судових позовів до міжнародних арбітражів.

Якщо відстороненість Зеленського від того, що відбувається в індустрії ВДЕ в останні місяці обернеться провалом законопроектів і подальшою стагнацією галузі, це означатиме остаточний провал політики по залученню інвестицій. Адже як залучати інвесторів у країну, в якій їх інтереси ніяк не захищені, а закони та ринкові регуляції у будь-який момент можуть повністю змінитися. У всьому світі будуть говорити не про інвест-нянь, а про інвест-шахраїв, інвест-рекетирів та інвест-катів. Україна позбудеться і без того скромного капіталу довіри", - вказує Семенюк.

На думку Семенюка, у Глави держави є всі можливості забезпечити результативне голосування у Верховній Раді, володіючи контролем над фракцією "Слуга Народу".

"Зеленський вже показував, що у критичний момент може зібрати голоси монобільшості та ухвалити дійсно важливі закони. І ситуація з ВДЕ саме така - критична. І закон дійсно важливий не тільки для галузі, але і в цілому для України. Можливостей для подальшого ігнорування проблеми у Президента немає, залишається тільки її вирішити", - зазначив Семенюк.

Нагадаємо, що законопроект №3658 був поданий до Верховної Ради 15 червня, а 3 липня схвалений у першому читанні. На підтримку законопроекту Президентом побічно вказує факт його наділення статусом невідкладного.