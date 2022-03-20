Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине запрещено 39 применения лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь. Дия регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19 марта 2022 года, сообщает УНН.
Список запрещенных лекарственных средств, изготовленных в Беларуси, по ссылке https://cutt.ly/MSvFydV.
В частности в перечень вошли Ацикловир-БЕЛМЕД, ДЕКСПАНТЕН, НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЕЛ, СЛЕПНОРМ, ОМЕПРАЗОЛ.
"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", — отметили в Минздраве.
Лекарственные средства, указанные в перечне, которые уже ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до окончания их срока годности.