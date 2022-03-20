Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарств

Список запрещенных лекарственных средств, изготовленных в Беларуси, по ссылке https://cutt.ly/MSvFydV.

В частности в перечень вошли Ацикловир-БЕЛМЕД, ДЕКСПАНТЕН, НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЕЛ, СЛЕПНОРМ, ОМЕПРАЗОЛ.

"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", — отметили в Минздраве.

Лекарственные средства, указанные в перечне, которые уже ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до окончания их срока годности.