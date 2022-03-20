МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь. Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ від 19 березня 2022 року, повідомляє УНН.
Список заборонених лікарських засобів, виготовлених у Білорусі, за посиланням https://cutt.ly/MSvFydV.
Зокрема до переліку увійшли АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД, ДЕКСПАНТЕН, НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ, СЛІПНОРМ, ОМЕПРАЗОЛ.
«Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», - наголосили у МОЗ.
Лікарські засоби, зазначені у переліку, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності.