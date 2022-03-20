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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46715 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків

МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків

Київ • УНН

 • 141375 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь. Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ від 19 березня 2022 року, повідомляє УНН.

Список заборонених лікарських засобів, виготовлених у Білорусі, за посиланням https://cutt.ly/MSvFydV

Зокрема до переліку увійшли АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД, ДЕКСПАНТЕН, НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ, СЛІПНОРМ, ОМЕПРАЗОЛ.

«Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», - наголосили у МОЗ.

Лікарські засоби, зазначені у переліку, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності.

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