Минздрав признал недостаточным уровень оснащенности онкоучреждений медицинским оборудованием
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Недостаточный уровень оснащенности специализированных онкологических учреждений здравоохранения лечебно-диагностическим оборудованием является одной из причин повышения заболеваемости раком в стране. Об этом говорится в проекте концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями 2017-2022 годы, разработанном Минздравом Украины, передает УНН.
Также, согласно проекту концепции, на сегодняшний день украинцы не осведомлены о риске развития онкологических заболеваний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности.
В Минздраве также констатировали, что причинами повышения заболеваемости раком в стране является отсутствие действенной системы медико-социальной реабилитации лиц, завершивших лечение и ограниченность возможностей для санаторно-курортного лечения онкологических больных.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине основным основанием для работающей системы профилактики онкозаболеваний является частные медучреждения.