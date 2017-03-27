Минздрав признал недостаточным уровень оснащенности онкоучреждений медицинским оборудованием

Также, согласно проекту концепции, на сегодняшний день украинцы не осведомлены о риске развития онкологических заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности.

В Минздраве также констатировали, что причинами повышения заболеваемости раком в стране является отсутствие действенной системы медико-социальной реабилитации лиц, завершивших лечение и ограниченность возможностей для санаторно-курортного лечения онкологических больных.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине основным основанием для работающей системы профилактики онкозаболеваний является частные медучреждения.