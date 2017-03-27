МОЗ визнав недостатнім рівень оснащеності онкозакладів медичним обладнанням
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Недостатній рівень оснащеності спеціалізованих онкологічних закладів охорони здоров'я лікувально-діагностичним обладнанням є одним із причин підвищення захворюваності на рак в державі. Про це йдеться в проекті концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки, розробленому МОЗ України, передає УНН.
Також, відповідно до проекту концепції, на сьогодні українці не обізнані з питань ризиків розвитку онкологічних захворювань.
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У МОЗ також констатували, що причинами підвищення захворюваності на рак у державі є відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації осіб, що завершили лікування та обмеженість можливостей для санаторно-курортного лікування онкологічних хворих.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні основним підґрунтям для працюючої системи профілактики онкозахворювань є приватні медзаклади.