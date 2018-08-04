Жуткое ДТП на трассе "Киев-Одесса": женщина не справилась с управлением, ее сын - погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На 328 км автодороги "Киев-Одесса" возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля "Хюндай Элантра" под управлением 36-летней женщины. В результате аварии - погиб сын водительницы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что женщина-водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны.
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"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Любашевского ОП и Следственное управление ГУНП в Одесской области. Проводится проверка.