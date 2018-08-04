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Моторошна ДТП на трасі "Київ-Одеса": жінка не впоралась із керування, її син - загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. На 328 км автошляху “Київ-Одеса” біля села Троїцьке Любашівського району сталася ДТП за участю автомобіля “Хюндай Елантра” під керуванням 36-річної жінки. У результаті аварії - загинув син водійки, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.

Як повідомили у прес-службі, під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що кермувальниця, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, яка вибігла на проїжджу частину, не впоралась з управлінням та здійснила наїзд на металевий відбійник з правого боку.

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"У результаті аварії на місці події загинув її малолітній син 2011 року народження. Сама жінка та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з різними ступенями тяжкості", - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди виїхали слідчо-оперативна група Любашівського ВП та Слідче управління ГУНП в Одеській області. Проводиться перевірка.

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