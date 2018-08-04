Моторошна ДТП на трасі "Київ-Одеса": жінка не впоралась із керування, її син - загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На 328 км автошляху “Київ-Одеса” біля села Троїцьке Любашівського району сталася ДТП за участю автомобіля “Хюндай Елантра” під керуванням 36-річної жінки. У результаті аварії - загинув син водійки, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
Як повідомили у прес-службі, під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що кермувальниця, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, яка вибігла на проїжджу частину, не впоралась з управлінням та здійснила наїзд на металевий відбійник з правого боку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині п'яний військовий комісар на смерть збив молоде подружжя
"У результаті аварії на місці події загинув її малолітній син 2011 року народження. Сама жінка та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з різними ступенями тяжкості", - йдеться у повідомленні.
На місце пригоди виїхали слідчо-оперативна група Любашівського ВП та Слідче управління ГУНП в Одеській області. Проводиться перевірка.