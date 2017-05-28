Мотокросс памяти Сергея Королева провели в Житомире

Мотокросс памяти Сергея Королева стал уже своеобразной визитной карточкой Житомира — гонки с перерывами проводятся еще с далеких 60-х годов прошлого века. На трассе спортсменов ждет куча сложностей — крутые повороты, трамплины, где мотоцикл подбрасывает на несколько метров вверх и конечно, изюминка житомирского трека — рыхлый грунт, который заставляет участников быть не только в несколько раз внимательнее, но и заставляет за гонку "съесть “несколько килограммов пыли.

“Очень уставший, трасса сильно избита очень много пыли,” наелся “его достаточно, вот весь в грязи, так что очень трудно, но удалось все же достичь желаемого результата”, — делится впечатлениями гонщик из Черкасс Александр Сандаков.

На мототреке и ветераны мотокросса — Александр Морозов — мастер спорта международного класса, чемпион Европы и многократный чемпион СССР.

“Мало иметь хороший мотоцикл — нужно еще и иметь большое желание, как говорится, для молодых, чтобы быть на пике формы, нужно в чем-то себя ограничивать — меньше гулять, меньше дискотек, рано вставать, утром бегать и, конечно, нужно тренироваться”, — говорит А.Морозов.

В планах организаторов расшить масштаб мотокроссу памяти С. Королева до международного, так уже вскоре Житомир может принять и этап чемпионата Европы.

Напомнима, 27 мая в Киеве прошли международные велосоревнования “Race Horizon Park Maidan”.