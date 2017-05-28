Мотокрос пам’яті Сергія Корольова провели у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 травня. УНН. Моткорос пам’яті Сергія Корольова відбувся у Житомирі. Цьогоріч на місцевому мототреку зібралось більше 100 учасників з усіх куточків України, є навіть гонщик з Італії. На трек виїхали як професіонали своєї справи, так і просто любителі двоколісних залізних коней, наймолодшому з учасників всього 4 з половиною роки, найстаршому — за 60, повідомляє кореспондент УНН.
Мотокрос пам’яті Сергія Корольова став вже своєрідною візитівкою Житомира — гонки із перервами проводяться ще з далеких шістдесятих років минулого століття. На трасі спортсменів чекає купа складнощів — круті повороти, трампліни, де мотоцикл підкидає на кілька метрів вгору і звичайно, ізюминка житомирського треку — рихлий грунт, який змушує учасників бути не тільки в кілька разів уважнішими, а ще й змушує за гонку “з’їсти” кілька кілограмів пилу.
“Дуже втомлений, траса сильно побита дуже багато пилу, „наївся“ його вдосталь, от весь у грязюці, так що дуже важко, але вдалось все таки досягнути бажаного результату”, — ділиться враженнями гонщик з Черкас Олександр Сандаков.
На мототреці і ветерани мотокросу — Олександр Морозов — майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон СРСР.
“Мало мати хороший мотоцикл — потрібно ще й мати велике бажання, як кажуть, для молодих, щоб бути на піку форми, потрібно в чомусь себе обмежувати — менше гуляти, менше дискотек, рано вставати, зранку бігати і, звичайно, потрібно тренуватись”, — говорить О.Морозов.
У планах організаторів розшити масштаб мотокросу пам’яті С.Корольова до міжнародного, отож вже незабаром Житомир може прийняти і етап чемпіонату Європи.
Нагадаємо, 27 травня у Києві пройшли міжнародні велозмагання “Race Horizon Park Maidan”.