Мотокрос пам’яті Сергія Корольова провели у Житомирі

ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 травня. УНН. Моткорос пам’яті Сергія Корольова відбувся у Житомирі. Цьогоріч на місцевому мототреку зібралось більше 100 учасників з усіх куточків України, є навіть гонщик з Італії. На трек виїхали як професіонали своєї справи, так і просто любителі двоколісних залізних коней, наймолодшому з учасників всього 4 з половиною роки, найстаршому — за 60, повідомляє кореспондент УНН.