Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка
Киев • УНН
Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.
По меньшей мере шесть человек погибли в результате торнадо, накрывшего американский штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
По словам официальных лиц, погибли по меньшей мере шесть людей. Офис шерифа округа Монтгомери подтвердил, что среди жертв есть ребенок. Еще 23 человека человек пострадали.
Мы очень сильно пострадали от торнадо здесь, в Кларксвилле и округе Монтгомери
Полиция и пожарные в Кларксвилле получили многочисленные сообщения о повреждениях недалеко от границы штата Кентукки. Там оборваны линии электропередачи, во многих районах опасно. Жителей попросили оставаться дома, пока службы экстренного реагирования оценивают ситуацию.
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По данным СМИ, более 80 тысяч потребителей остались без электричества, город Спрингфилд полностью обесточен. Национальная метеорологическая служба выпустила несколько предупреждений о торнадо в Теннесси и заявила, что планирует обследовать район.
Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка
Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.
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