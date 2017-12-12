Мониторинг АЗС: цены на бензин сохраняют стабильность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 12 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,87 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,87 грн, А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 31,07 грн, а дизтопливо - в среднем 27,41 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,71 грн за литр, А-95 - 28,54 грн за литр, А-95 + - 30,01 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,51 грн за литр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,34 грн за литр, А-95 - 26,84, А-95 + - 27,44 грн за литр и дизтопливо - 24,55 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,12 грн за литр;
• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,72 грн на литр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,20 грн на литр.