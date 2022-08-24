Монета за донат для ВСУ: Нацбанк объявил о сборе средств ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины Национальный банк совместно с ПриватБанком объявили о старте благотворительного сбора средств "Монета за донат для ВСУ", пишет УНН.
Детали
Как указывают в НБУ, каждый, кто примет участие в сборе средств, будет иметь шанс получить одну из 10 эксклюзивных памятных монет “Ой у лузі червона калина” (пять из серебра и пять из нейзильбера) – с подписями председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.
Все собранные средства, как указывают в НБУ, будут перечислены на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Вооруженных сил Украины. В Нацбанке отметили, что за шесть месяцев войны совместными усилиями украинцев и международного сообщества на этот счет было собрано 20,2 млрд грн и перечислено на нужды военных уже почти 19,6 млрд грн.
Условия участия в сборе средств
Старт сбора – 24 августа 2022 в 10:00. Завершение – 2 сентября 2022 в 23:59.
Результаты сбора и победителей, которые получат уникальные монеты, будут объявлены вживую 5 сентября 2022 года.