Монета за донат для ВСУ: Нацбанк объявил о сборе средств ко Дню Независимости

Детали

Как указывают в НБУ, каждый, кто примет участие в сборе средств, будет иметь шанс получить одну из 10 эксклюзивных памятных монет “Ой у лузі червона калина” (пять из серебра и пять из нейзильбера) – с подписями председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Все собранные средства, как указывают в НБУ, будут перечислены на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Вооруженных сил Украины. В Нацбанке отметили, что за шесть месяцев войны совместными усилиями украинцев и международного сообщества на этот счет было собрано 20,2 млрд грн и перечислено на нужды военных уже почти 19,6 млрд грн.

Условия участия в сборе средств

Старт сбора – 24 августа 2022 в 10:00. Завершение – 2 сентября 2022 в 23:59.

Результаты сбора и победителей, которые получат уникальные монеты, будут объявлены вживую 5 сентября 2022 года.