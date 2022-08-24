Монета за донат для ЗСУ: Нацбанк оголосив про збір коштів до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До Дня Незалежності України Національний банк спільно з ПриватБанком оголосили про старт благодійного збору коштів "Монета за донат для ЗСУ", пише УНН.
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Як вказують у НБУ, кожен, хто візьме участь у зборі коштів, матиме шанс отримати одну з 10 ексклюзивних пам’ятних монет “Ой у лузі червона калина” (п’ять зі срібла та п’ять із нейзильберу) – з підписами голови Національного банку України Кирила Шевченка та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Усі зібрані кошти, як вказують у НБУ, будуть перераховані на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Збройних Сил України. У Нацбанку зауважили, що за шість місяців війни спільними зусиллями українців та міжнародної спільноти на цей рахунок було зібрано 20,2 млрд грн і перераховано на потреби військових вже майже 19,6 млрд грн.
Умови участі у зборі коштів
Старт збору – 24 серпня 2022 року о 10:00. Завершення – 2 вересня 2022 року о 23:59.
Результати збору та переможців, які отримають унікальні монети, буде оголошено наживо 5 вересня 2022 року.