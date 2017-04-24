Парню, который вместе с сообщниками похитил человека, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. 25-летнему злоумышленнику, который вместе со двумя сообщниками похитил главного менеджера одного из столичных обществ и требовал у последнего средства в размере 100 тыс. Долл. США, сообщается о подозрении. Об этом передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении 25-летнему злоумышленнику, который похитил главного менеджера одного из столичных фирм и требовал у последнего 100 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Установлено, что 19 апреля, в столице, к главному менеджера одного из фирм, подошли трое ранее неизвестных ему мужчин. Один из злоумышленников применил к потерпевшему газовый баллончик, а другой нанес кулаком удар в лицо, после чего мужчину посадили в машину, связали ему глаза и увезли в неизвестном направлении.
Злоумышленники удерживали пострадавшего в подвальном помещении в частном доме в Броварском районе. Применяя к потерпевшему физическую силу злоумышленники завладели его мобильным телефоном и требовали у последнего 100 тыс. долл. США.
Прокуратурой Киевской области 25-летнему мужчине сообщено о в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 с.187 (разбой), ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
В понедельник, 24 апреля, правоохранителями заявлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные розыскные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к совершенному преступлению.
Как сообщал УНН 23 апреля, правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области.