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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25409 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89192 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145512 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110939 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Парню, который вместе с сообщниками похитил человека, сообщено о подозрении

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. 25-летнему злоумышленнику, который вместе со двумя сообщниками похитил главного менеджера одного из столичных обществ и требовал у последнего средства в размере 100 тыс. Долл. США, сообщается о подозрении. Об этом передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении 25-летнему злоумышленнику, который похитил главного менеджера одного из столичных фирм и требовал у последнего 100 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 апреля, в столице, к главному менеджера одного из фирм, подошли трое ранее неизвестных ему мужчин. Один из злоумышленников применил к потерпевшему газовый баллончик, а другой нанес кулаком удар в лицо, после чего мужчину посадили в машину, связали ему глаза и увезли в неизвестном направлении.

Злоумышленники удерживали пострадавшего в подвальном помещении в частном доме в Броварском районе. Применяя к потерпевшему физическую силу злоумышленники завладели его мобильным телефоном и требовали у последнего 100 тыс. долл. США.

Прокуратурой Киевской области 25-летнему мужчине сообщено о в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 с.187 (разбой), ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 24 апреля, правоохранителями заявлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные розыскные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к совершенному преступлению.

Как сообщал УНН 23 апреля, правоохранители провели спецоперацию по освобождению предпринимателя в Киевской области.

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