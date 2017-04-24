Молодику, який разом зі спільниками викрав людину, повідомлено про підозру

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. 25-річному зловмиснику, який разом зі двома спільниками викрав головного менеджера одного зі столичних товариств та вимагав у останнього кошти у розмірі 100 тис. долл. США, повідомлено про підозру. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру 25-річному зловмиснику, який викрав головного менеджера одного зі столичних товариств та вимагав у останнього кошти у розмірі 100 тис. долл. США", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 19 квітня, у столиці, до головного менеджера одного з товариств, підійшли троє раніше невідомих йому чоловіків. Один із зловмисників застосував до потерпілого газовий балончик, а інший наніс кулаком удар в обличчя, після чого чоловіка посадили у автівку, зв’язали йому очі та повезли у невідомому напрямку.

Зловмисники утримували потерпілого в підвальному приміщенні в приватному будинку в Броварському районі. Застосовуючи до потерпілого фізичну силу зловмисники заволоділи його мобільним телефоном та вимагали в останнього 100 тис. долл. США.

Прокуратурою Київської області 25-річному чоловіку повідомлено про у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 с.187 (розбій), ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

У понеділок, 24 квітня, правоохоронцями заявлено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові розшукові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до скоєного злочину.

Як повідомляв УНН 23 квітня, правоохоронці провели спецоперацію по звільненню підприємця на Київщині.

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