Молдова сообщила об отключении электроэнергии из-за российских ударов по Украине

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«Части Молдовы испытывают перебои в подаче электроэнергии вследствие того, что российские ракеты поражают украинские города и жизненно важную инфраструктуру. Каждая бомба, падающая на Украину, тоже затрагивает Молдову и наш народ. Мы призываем россию остановить разрушение сейчас», – написал министр иностранных дел Нику Попеску в Твиттере.

Детали

Официальные лица заявили, что обстрелы Украины привели к автоматическому аварийному отключению систем подачи электроэнергии в Молдову и к тому, что десятки населенных пунктов остались без электричества.

«Решительно осуждаем эту новую атаку, самую большую с начала войны, развязанную россией против Украины», - заявила в ответ президент Майя Санду, пишет NewsMaker.

Ранее

Молдова заявила 10 октября, что российские крылатые ракеты, нацеленные на Украину, пересекли ее воздушное пространство и вызвала представителя Москвы, чтобы потребовать объяснений.

Молдова вместе с Украиной приобрела от Европейского Союза статус кандидата в знак поддержки перед наступлением россии.