Молдова повідомила про відключення електроенергії через російські удари по Україні

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«Частини Молдови зазнають перебоїв у подачі електроенергії внаслідок того, що російські ракети вражають українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, що падає на Україну, також зачіпає Молдову та наш народ. Ми закликаємо росію зупинити руйнування зараз», - написав міністр закордонних справ Ніку Попеску в Твіттері.

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Офіційні особи заявили, що обстріли України призвели до автоматичного аварійного відключення систем подачі електроенергії до Молдови та до того, що десятки населених пунктів залишилися без електрики.

«Рішуче засуджуємо цю нову атаку, найбільшу з початку війни, розв'язану росією проти України», - заявила у відповідь президент Майя Санду, пише NewsMaker.

Раніше

Молдова заявила 10 жовтня, що російські крилаті ракети, націлені на Україну, перетнули її повітряний простір, і викликала представника Москви, щоб вимагати пояснень.

Молдова разом з Україною набула від Європейського Союзу статусу кандидата на знак підтримки перед наступом росії.