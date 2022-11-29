Молдова готовится к новым отключениям электроэнергии

Детали

Подача электроэнергии может быть нарушена по всей стране во вторник и среду "из-за возможных массированных ракетных ударов россии по Украине", сообщил вице-премьер Андрей Спину в Telegram-сообщении.

Он отметил, что экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и призвал граждан быть готовыми к любым перебоям.

Ранее

На прошлой неделе значительная часть Молдовы осталась без света после российских ракетных ударов по Украине, что вызвало резкую критику президента Майи Санду.

"россия оставила Молдову в темноте. Война россии в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру с помощью ракет", - написала Санду в своем посту в Facebook 23 ноября.

"Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей… Как бы трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в направлении свободного мира", - добавила она.