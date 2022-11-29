Молдова готується до нових відключень електроенергії

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Подача електроенергії може бути порушена по всій країні у вівторок та середу "через можливі масовані ракетні удари росії по Україні", повідомив віце-прем'єр Андрій Спіну в Telegram-повідомленні.

Він зауважив, що екстрені служби перебувають у стані підвищеної готовності, і закликав громадян бути готовими до будь-яких перебоїв.

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Минулого тижня значна частина Молдови залишилася без світла після російських ракетних ударів по Україні, що викликало різку критику президента Майї Санду.

"росія залишила Молдову у темряві. Війна росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру за допомогою ракет", - написала Санду у своєму посту у Facebook 23 листопада.

"Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей… Хоч би як важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися у напрямку вільного світу", - додала вона.