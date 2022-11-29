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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Молдова готується до нових відключень електроенергії

Молдова готується до нових відключень електроенергії

Київ • УНН

 • 896101 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Уряд Молдови попередив про нові можливі відключення електроенергії по всій країні через атаки росії на сусідню Україну, пише УНН.

Деталі

Подача електроенергії може бути порушена по всій країні у вівторок та середу "через можливі масовані ракетні удари росії по Україні", повідомив віце-прем'єр Андрій Спіну в Telegram-повідомленні.

Він зауважив, що екстрені служби перебувають у стані підвищеної готовності, і закликав громадян бути готовими до будь-яких перебоїв.

Раніше

Минулого тижня значна частина Молдови залишилася без світла після російських ракетних ударів по Україні, що викликало різку критику президента Майї Санду.

"росія залишила Молдову у темряві. Війна росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру за допомогою ракет", - написала Санду у своєму посту у Facebook 23 листопада.

"Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей… Хоч би як важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися у напрямку вільного світу", - додала вона.

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