МОК отменил ограничения на участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета россии, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает УНН.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно отменил дисквалификацию Олимпийского комитета россии (ОКР), действовавшую с 12 октября 2023 года - говорится в заявлении МОК.

В комитете заявили, что это решение было принято после тщательного анализа, проведенного Комиссией по правовым вопросам МОК, с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Также в МОК заявили, что ОКР "подтвердил, что не осуществляет и не будет осуществлять никакой деятельности на этих территориях.

Исполнительный совет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией в отношении любой деятельности ОКР на этих территориях и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет признано необходимым - добавили в МОК.

Напомним

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение, которое немедленно вступает в силу, согласно которому спортсмены из россии и беларуси всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях.