Миньюст за год выдал 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение суток - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2016 году министерством юстиции было выдано 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение 24 часов. Об этом на сегодняшнем заседании комитета с экономической политике сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"Мы ввели те сервисы, которые касаются каждого - получение нормальных услуг при рождении ребенка, когда человек не бегает по кабинетам и получит первый документ своего ребенка, свидетельство о рождении, из-за бюрократии и коррупции. Только за прошлый год 140 тыс. украинских детей, украинских граждан, получили соответствующие документы в родильных домах без очередей и без соответствующей бюрократии, в течение 24 часов в течение в тех фронт-офисах, где работают сотрудники министерства юстиции", - сказал П.Петренко.
Также он добавил, что сейчас Министерство юстиции вводит аналогичную систему относительно регистрации места жительства и по получением государственной помощи практически в онлайн-режиме при рождении ребенка.
Как сообщал УНН, украинцы смогут подать онлайн-заявку на помощь при рождении ребенка .