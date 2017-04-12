Миньюст за год выдал 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение суток - П.Петренко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50776 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104818 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161314 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117904 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107209 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154969 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Миньюст за год выдал 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение суток - П.Петренко

Миньюст за год выдал 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение суток - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 10851 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2016 году министерством юстиции было выдано 140 тыс. свидетельств о рождении ребенка в течение 24 часов. Об этом на сегодняшнем заседании комитета с экономической политике сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Мы ввели те сервисы, которые касаются каждого - получение нормальных услуг при рождении ребенка, когда человек не бегает по кабинетам и получит первый документ своего ребенка, свидетельство о рождении, из-за бюрократии и коррупции. Только за прошлый год 140 тыс. украинских детей, украинских граждан, получили соответствующие документы в родильных домах без очередей и без соответствующей бюрократии, в течение 24 часов в течение в тех фронт-офисах, где работают сотрудники министерства юстиции", - сказал П.Петренко.

Также он добавил, что сейчас Министерство юстиции вводит аналогичную систему относительно регистрации места жительства и по получением государственной помощи практически в онлайн-режиме при рождении ребенка.

Как сообщал УНН, украинцы смогут подать онлайн-заявку на помощь при рождении ребенка .

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