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Мін'юст за рік видав 140 тис. свідоцтв про народження дитини протягом доби - П.Петренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. За 2016 рік міністерством юстиції було видано 140 тис. свідоцтв про народження  дитини протягом 24 годин. Про це на сьогоднішньому засіданні комітету с питань економічної політики повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"Ми запровадили ті сервіси, які стосуються кожного - отримання нормальних послуг при народженні дитини, коли людина не бігає по кабінетами і отримає перший документ своєї дитини, свідоцтво про народження, через бюрократію і корупцію. Тільки за минулий рік 140 тис. українських немовлят, українських громадян, отримали відповідні документи в пологових будинках без черг і без відповідної бюрократії, протягом 24 годин протягом в тих фронт-офісах, де працюють співробітники міністерства юстиції", - сказав П.Петренко.

Також він додав, що зараз Міністерство юстиції запроваджує аналогічну систему щодо реєстрації місця проживання і щодо отриманням державної допомоги практично в онлайн-режимі при народженні дитини.

Як повідомляв УНН, українці зможуть подати онлайн-заявку на допомогу при народженні дитини.

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