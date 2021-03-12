МХП заявил цель стать экологически толерантной компанией

Цитата

“Мы как компания имеем цель быть экологически толерантной компанией, чтобы у нас все направления в бизнесе, которые присутствуют в компании, отвечали требованиям экологического законодательства. Мы занимаемся этим давно, у нас есть определенные результаты. Бесспорно еще много работы. У нас есть некоторые для нас поставленые дедлайны, когда и что мы должны сделать”, — сказал он.

Детали

Компания МХП с 2013 года внедряет проекты по переделке органических отходов, добавляет Мельник.

“Таких проектов у нас уже два, один в Днепропетровской области, один в Винницкой. Эти проекты условно называются биогазовое производство, но я не говорил о том, что это биогазовое производство, поскольку в первую очередь это утилизация отходов, во вторую очередь это производство органических удобрений и наконец, это альтернативная энергетика. Второй пример это то, что мы, имея такое производство, имеем возможность увеличивать производство и использование органических удобрений в нашем секторе растениеводства и расширить ареол их применения”, — резюмировал он.

Справка

МХП — один из крупнейших агрохолдингов страны, крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины.