МХП заявив мету стати екологічно толерантною компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Агрохолдинг МХП прагне до того, щоб всі напрямки їх бізнесу відповідали вимогам екологічного законодавства. Про це під час круглого столу на тему “Український агросектор в умовах Європейського Зеленого Курсу: виклики та можливості” розповів перший заступник голови правління і операційний директор “МХП” Юрій Мельник, передає УНН.
Цитата
“Ми як компанія маємо ціль бути екологічно толерантною компанією, щоб у нас всі напрямки в бізнесі, які присутні в компанії, відповідали вимогам екологічного законодавства. Ми займаємося цим давно, у нас є певні результати. Безперечно ще багато роботи. У нас є деякі для нас поставлені дедлайни, коли й що ми маємо зробити”, — сказав він.
Деталі
Компанія МХП з 2013 року впроваджує проекти по перероблюванню органічних відходів, додає Мельник.
“Таких проектів у нас вже два, один в Дніпропетровській області, один у Вінницькій. Ці проекти умовно називаються біогазове виробництво, але я не казав про те, що це біогазове виробництво, оскільки в першу чергу це утилізація відходів, в другу чергу це виробництво органічних добрив і зрештою, це альтернативна енергетика. Другий приклад це те, що ми, маючи таке виробництво, маємо можливість збільшувати виробництво і використання органічних добрив у нашому секторі рослинництва і розширити ареол їх застосування”, — резюмував він.
Довідка
МХП — один з найбільших агрохолдингів країни, найбільший в Україні виробник і експортер курятини.