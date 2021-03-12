МХП заявив мету стати екологічно толерантною компанією

Цитата

“Ми як компанія маємо ціль бути екологічно толерантною компанією, щоб у нас всі напрямки в бізнесі, які присутні в компанії, відповідали вимогам екологічного законодавства. Ми займаємося цим давно, у нас є певні результати. Безперечно ще багато роботи. У нас є деякі для нас поставлені дедлайни, коли й що ми маємо зробити”, — сказав він.

Деталі

Компанія МХП з 2013 року впроваджує проекти по перероблюванню органічних відходів, додає Мельник.

“Таких проектів у нас вже два, один в Дніпропетровській області, один у Вінницькій. Ці проекти умовно називаються біогазове виробництво, але я не казав про те, що це біогазове виробництво, оскільки в першу чергу це утилізація відходів, в другу чергу це виробництво органічних добрив і зрештою, це альтернативна енергетика. Другий приклад це те, що ми, маючи таке виробництво, маємо можливість збільшувати виробництво і використання органічних добрив у нашому секторі рослинництва і розширити ареол їх застосування”, — резюмував він.

Довідка

МХП — один з найбільших агрохолдингів країни, найбільший в Україні виробник і експортер курятини.