МХП вошел в топ-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Агрохолдинг МХП вошел в топ-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе. Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания WATTPountry International, передает УНН.
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“МХП в ТОП-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе. По данным рейтинга издания WATTPountry International, которое занимается исследованием мирового рынка производства продукции птицеводства, МХП второй год подряд получает серебро по объемам производителей кур-бройлеров в Европе.
Гордимся этим фактом, ведь он в очередной раз подтверждает качество продукции холдинга на рынке Европы", - прокомментировали в МХП.
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Также в МХП напомнили, что компания экспортирует свою продукцию в 87 стран мира.
“Не останавливаемся на достигнутом и движемся дальше”, — говорится в сообщении.