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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МХП увійшов у топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі

МХП увійшов у топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі

Київ • УНН

 • 23177 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Агрохолдинг МХП увійшов у топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. Про це свідчать дані рейтингу видання WATTPountry International, передає УНН.

Цитата

“МХП в ТОП-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. За даними рейтингу видання WATTPountry International, яке займається дослідженням світового ринку виробництва продукції птахівництва, МХП другий рік поспіль отримує срібло за обсягами виробників курей-бройлерів у Європі.

Пишаємося цим фактом, адже він вкотре засвідчує якість продукції холдингу на ринку Європи”, — прокоментували в МХП.

Додамо

Також у МХП нагадали, що компанія експортує свою продукцію у 87 країн світу.

“Не зупиняємося на досягнутому й рухаємося далі”, — йдеться у повідомленні.

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