МХП увійшов у топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Агрохолдинг МХП увійшов у топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. Про це свідчать дані рейтингу видання WATTPountry International, передає УНН.
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“МХП в ТОП-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. За даними рейтингу видання WATTPountry International, яке займається дослідженням світового ринку виробництва продукції птахівництва, МХП другий рік поспіль отримує срібло за обсягами виробників курей-бройлерів у Європі.
Пишаємося цим фактом, адже він вкотре засвідчує якість продукції холдингу на ринку Європи”, — прокоментували в МХП.
Додамо
Також у МХП нагадали, що компанія експортує свою продукцію у 87 країн світу.
“Не зупиняємося на досягнутому й рухаємося далі”, — йдеться у повідомленні.