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МХП провело исследование и выявило лояльность своих сотрудников на уровне Microsoft

МХП провело исследование и выявило лояльность своих сотрудников на уровне Microsoft

Киев  •  УНН

 • 16813 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Холдинг МХП внедряет системные изменения. Так, компания проходит трансформацию с сырьевой на кулинарную. Но изменения претерпевают не только бизнес-процессы, но и отношение к сотрудникам, партнерам и потребителям, сообщают в компании, передает УНН.

"Холдинг МХП поставил в центр внимания бизнеса Человека: его талант, потребности, комфорт и счастье. Именно человек является источником идеи, носителем изменений и получателем благ", - отметил основатель и глава правления МХП Юрий Косюк.

По его словам, МХП меняется ради людей, которые выбирают продукцию Холдинга. МХП трансформирует бизнес, чтобы, кроме продукции высокого качества, дать людям важнейший ресурс - время. Время, которое экономит человек, готовя с продукцией МХП. МХП меняется ради людей, которые работают с Холдингом. МХП уважает партнеров, меняет формат работы с ними. МХП - это высокая бизнес-культура, принципы прозрачности и честности на рынке, поддержка украинских производителей.

"МХП меняется изнутри ради людей, которые работают в холдинге. Именно человек является творцом идей и ценностей, которые трансформируют компанию, страну, мир в целом. МХП обновляет команду и меняет условия работы. Обновленный офис, персонализированный подход, максимум внимания к здоровью, возможностям, комфорту работы человека в МХП. Защита, безопасность и забота о каждом", - подчеркнул Юрий Косюк.

МХП провел масштабное исследование уровня лояльности eNPS (employee Net Promoter Score) и удовлетворенности работниками холдинга своей работой, условиями труда, уровнем оплаты, возможностями для реализации и развития и др. В опросе приняли участие более 20 тысяч человек (около 76%) сотрудников холдинга.

Цель - сбор обратной связи, выявление причин неудовлетворенности и определения зон для совершенствования по шести ключевым блокам: условия труда, оплата труда, микроклимат в коллективе, стиль руководства, карьера и развитие, информированность и коммуникации.

Исследование показало, что 58% сотрудников компании являются ее промоутерами и готовы порекомендовать МХП как место работы своим друзьям и знакомым, вместе с тем, 23% относятся нейтрально и 19% - критически.

Показатель Enps по компании составил +39. К примеру, такой показатель у компании Microsoft равен +34, Netflix +59, Apple +24, Cargill +13. Указанные компании избирались исключительно для сравнения уровня лояльности.

95% сотрудников, принявших участие в опросе, ответили, что знают, куда или к кому обратиться в случае возникновения проблемной ситуации или конфликта. Вместе с тем, 20% ответили, что хотели бы иметь больше возможностей для обучения (тренинги, семинары и т.д.).

73% ответили "да" на утверждение "Я уверен в завтрашнем дне благодаря работе в МХП" и "Я чувствую себя социально защищенным благодаря работе в МХП".

Юрий Косюк отметил, что результаты опроса являются оптимистичными, однако, компания и в дальнейшем будет работать над улучшением условий труда и уровня лояльности каждого члена большой команды МХП.

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