МХП провело дослідження і виявило лояльність своїх співробітників на рівні Microsoft

"Холдинг МХП поставив в центр уваги бізнесу Людину: її талант, потреби, комфорт та щастя. Саме людина є джерелом ідеї, носієм змін та отримувачем благ", - наголосив засновник і голова правління МХП Юрій Косюк.

За його словами, МХП змінюється заради людей, які обирають продукцію Холдингу. МХП трансформує бізнес, щоб, окрім продукції високої якості, дати людям найважливіший ресурс – час. Час, який заощаджує людина, готуючи з продукцією МХП. МХП змінюється заради людей, які працюють з Холдингом. МХП поважає партнерів, змінює формат роботи з ними. МХП – це висока бізнес-культура, принципи прозорості та чесності на ринку, підтримка українських виробників.

"МХП змінюється зсередини заради людей, які працюють в Холдингу. Саме людина є творцем ідей та цінностей, які трансформують компанію, країну, світ загалом. МХП оновлює команду та змінює умови роботи. Оновлений офіс, персоналізований підхід, максимум уваги до здоров’я, можливостей, комфорту роботи Людини в МХП. Захист, безпека і турбота про кожного", - підкреслив Юрій Косюк.

МХП провів масштабне дослідження рівня лояльності eNPS (employee Net Promoter Score) та задоволеності працівниками холдингу своєю роботою, умовами праці, рівнем оплати, можливостями для реалізації та розвитку тощо. В опитуванні взяли участь понад 20 тис людей (близько 76%) співробітників холдингу.

Мета – збір зворотного зв'язку, виявлення причин незадоволеності та визначення зон для вдосконалення за шістьма ключовими блоками: умови праці, оплата праці, мікроклімат в колективі, стиль керівництва, кар’єра та розвиток, інформованість та комунікації.

Дослідження показало, що 58% співробітників компанії є її промоутерами та готові порекомендувати МХП як місце роботи своїм друзям та знайомим, разом з тим, 23% ставляться нейтрально і 19% - критично.

Показник Enps по компанії склав +39. До прикладу, такий показник у компанії Microsoft дорівнює +34, Netflix +59, Apple +24, Cargill +13. Зазначені компанії обиралися виключно для порівняння рівня лояльності.

95% співробітників, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що знають, куди або до кого звернутись у разі виникнення проблемної ситуації або конфлікту. Разом з тим, 20% відповіли, що хотіли б мати більше можливостей для навчання (тренінги, семінари тощо).

73% відповіли "так" на твердження "Я впевнений у завтрашному дні завдяки роботі в МХП" та "Я відчуваю себе соціально захищеним завдяки роботі в МХП".

Юрій Косюк зазначив, що результати опитування є оптимістичними, проте, компанія і надалі працюватиме над покращенням умов праці та рівня лояльності кожного члена великої команди МХП.